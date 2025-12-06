Feijóo alerta sobre Vox: «Está jugando a cosas muy peligrosas»

Alberto Núñez Feijóo encarnó la defensa de la Constitución en este 6 de diciembre, acusando a Pedro Sánchez de liderar el Gobierno «que más la ha atacado» en los 47 años de Carta Magna. El acto institucional del Congreso de los Diputados estuvo marcado ... por la ausencia de Vox, que de nuevo decidió no participar. «Vox está jugando a cosas que me parecen muy peligrosas», dijo el líder del PP en conversación informal con los periodistas durante los corrillos de la recepción en la Cámara Baja.

Feijóo considera que esta deriva -Santiago Abascal decidió a partir del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional- que no iba a participar en más actos, tampoco los presididos por el Rey, mientras Sánchez siga en el Gobierno, es una equivocación. «La Constitución no es Sánchez, ni el Ejecutivo. Es de todos los españoles», apostillaban después distintos dirigentes populares congregados en el Congreso.

El líder popular llegó a Madrid después de hacer campaña durante dos días en Extremadura, donde Vox está desplegando toda la dureza contra su partido y la presidenta, María Guardiola.

A su llegada al Congreso, acompañado de varios presidentes autonómicos, Feijóo aseguró que adquiere en primera persona «el compromiso» de dejar «una época decadente de la política española, una década disolvente de la política española» para ofrecer, cuando llegue al Gobierno, «una época restituyente del texto constitucional y de la política constitucional». Afirmó que espera ser él, desde la presidencia, quien prepare el 50 aniversario de la Constitución. Eso se cumplirá en tres años y antes habrá elecciones generales.

Moción de censura «sólida»

Sobre los socios parlamentarios y su apoyo a Sánchez, el líder del PP se mostró desconfiado a que algo vaya a cambiar. Hace semanas ya dijo que el PNV actúa como «clínex» del Gobierno y que, ahora, «es Junts» quien lo hace.

Volvió a recuperar sus declaraciones con la patronal catalana hace unos días y aseguró que el empresariado estaba convencido del fin de ciclo. Pero repitió que es partidario de una moción de censura «sólida» y «no para hacer un ridículo».