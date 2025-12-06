Suscribete a
Norris y Verstappen se juegan la pole en la batalla final por el título

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Feijóo alerta sobre Vox: «Está jugando a cosas muy peligrosas»

El líder del PP carga contra Sánchez el Día de la Constitución: «Es el Gobierno que más la ha atacado»

Entiende que Abascal se equivoca con su ausencia este 6 de diciembre

Alberto Núñez Feijóo en el Congreso este 6 de diciembre
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Alberto Núñez Feijóo encarnó la defensa de la Constitución en este 6 de diciembre, acusando a Pedro Sánchez de liderar el Gobierno «que más la ha atacado» en los 47 años de Carta Magna. El acto institucional del Congreso de los Diputados estuvo marcado ... por la ausencia de Vox, que de nuevo decidió no participar. «Vox está jugando a cosas que me parecen muy peligrosas», dijo el líder del PP en conversación informal con los periodistas durante los corrillos de la recepción en la Cámara Baja.

