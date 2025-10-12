El controvertido 12-O de Abascal: cambió la tribuna de autoridades por vítores desde un coche

Santiago Abascal fue uno de los ausentes más protagonistas de la Fiesta Nacional de 2025. Tras negarse a ir a la tribuna de autoridades durante el desfile, aduciendo que no quería compartir escenario con Pedro Sánchez y el resto del Gobierno, ni a ... la recepción en el Palacio Real, acudió a la zona de Colón para ver a los militares acompañado por seguidores y allegados.

En un vídeo al que ha tenido acceso ABC, además, se ve cómo fue la salida de Abascal. Mientras todas las miradas viraban hacia la Plaza de Oriente, él se iba en coche. Lejos de irse de forma discreta, el líder de Vox no dudó en devolver de forma efusiva los saludos que sus seguidores le proferían al reconocerle, hasta el punto de que se asomó por la ventana superior del coche para devolver los vítores.

Su ausencia en las fotografías de la jornada no le quitaron todo el protagonismo. No solo sus seguidores y acólitos le acompañaron, sino que también su nombre se escuchó en el Palacio Real, durante los corrillos. Alberto Núñez Feijóo tiró de carácter gallego, cuando cuestionado al respecto de la ausencia del presidente de la formación verde replicó que a la recepción del 12-O «solo faltaban Bildu y los independentistas» y que era Abascal «quien tenga que explicarlo». «Yo solo digo eso», tiró al final.