Suscribete a
ABC Premium

El controvertido 12-O de Abascal: cambió la tribuna de autoridades por vítores desde un coche

El líder de Vox, que se negó a acudir a la tribuna de autoridades y a la recepción, salió del desfile militar en coche y saludó a sus seguidores

«Papá, mis amigos no te van a votar»: Vox arrasa entre el votante más joven

El controvertido 12-O de Abascal: cambió la tribuna de autoridades por vítores desde un coche

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Santiago Abascal fue uno de los ausentes más protagonistas de la Fiesta Nacional de 2025. Tras negarse a ir a la tribuna de autoridades durante el desfile, aduciendo que no quería compartir escenario con Pedro Sánchez y el resto del Gobierno, ni a ... la recepción en el Palacio Real, acudió a la zona de Colón para ver a los militares acompañado por seguidores y allegados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app