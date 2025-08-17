Suscribete a
ABC Premium
Última hora
España acepta nueva ayuda de Alemania, Eslovaquia y Países Bajos para combatir los incendios

la suerte contraria

De la decadencia a la alarma

La España de Vox no cabe en la Constitución

Arde mi tierra

La tontería de la derecha punk

José F. Peláez

José F. Peláez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El propósito del 78 fue el de una nación reconciliada. Por eso, nuestro proceso constituyente no fue un pacto para el olvido sino una manera de inmortalizar el recuerdo, para no tener que repetirlo. Casi cincuenta años después, ya no existe una mayoría electoral capaz ... de sostenerlo. La izquierda y el nacionalismo han trabajado sin tregua para horadar la Constitución y su propósito, esa nación reconciliada que han convertido en nación quebrada, antesala del estado fallido y del conflicto civil. A la pulsión anti–78 se ha unido con especial vehemencia el populismo nacional-obrerista de Vox, que parece haber pasado de la interlocución con el PSOE a la coordinación. No se entiende de otra manera el servicio que Abascal presta deslegitimando a la Iglesia como institución y a la Constitución como marco. Porque cabe recordar que la España de Vox no cabe en la Constitución. Su régimen se basa en suprimir las autonomías (contra los arts. 2 y 137), ilegalizar partidos independentistas (contra los arts. 1.1, 6 y 23), prohibir mezquitas, expulsar imames y censurar la enseñanza islámica (contra los arts. 14 y 16), silenciar la reparación a las víctimas del franquismo (contra el art. 10), degradar las lenguas cooficiales (contra el art. 3), silenciar ONGs y sindicatos según su ideología (contra los arts. 20, 16, 22 y 28), suspender Schengen y desobedecer obligaciones europeas e internacionales (contra los arts. 10.2 y 93-96) y hasta poner en cuestión la UE. No es un programa de gobierno: es un plan de demolición encubierta de la España reconciliada en 1978, enfrentando, de paso, al pueblo fiel con la Iglesia Católica y situándose en un espacio ambiguo con la Corona: prudente en público, abiertamente hostil a través de sus 'proxies' en las redes y en la calle.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app