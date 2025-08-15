Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Cuatro miembros de la UME heridos en el incendio de Yeres (León)
Obituario
Lambán, el anarquista que se enamoró de Felipe y se despidió enfrentado a Sánchez

la suerte contraria

Arde mi tierra

Los mismos que se llevan las manos a la cabeza por los incendios, criticarán las ayudas al campo; y los que, en Bruselas, ponen trabas a la actividad ganadera, nos hablarán de ecologismo

La tontería de la derecha punk

Un botijo

José F. Peláez

José F. Peláez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si el campo arde no es por el cambio climático sino por los pirómanos. Desde luego, no ayudan ni las olas de calor ni las lluvias de primavera, que hicieron que los pastos crecieran más de lo normal. La realidad es que, sin ganadería ... en extensivo, esos pastos no son alimento para los animales sino combustible para las llamas. Por eso los pirómanos lo tienen cada vez más fácil: ya no hay gente que cuide el campo. Ni la va a haber. Mi tierra arde. En este momento hay dieciocho incendios activos en Castilla y León, nueve de ellos graves. Existe pánico a que pudieran unirse los fuegos de León (Las Médulas), Galicia, Zamora (Carballeda) y un nuevo foco –'sorprendentemente' en línea con los anteriores– en la Alta Sanabria. Nadie se atreve a decir en voz alta lo que pasaría si eso llegara a suceder. Aunque en realidad, nadie piensa en otra cosa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app