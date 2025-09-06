Suscribete a
Te lo juro por Hamás

La secta de progreso exige ya el certificado de idoneidad antisemita

Jesús Lillo

Aquella crisis constituyente que el entonces ministro Campo anunció en las Cortes antes de ponerse a ejecutarla desde el TC no comenzó en 2005, cuando de forma solemne la pregonó desde el banco azul, sino en el momento, ya lejano, en que a los diputados ... les dio por tomar posesión de sus actas a través de las más exóticas fórmulas de acatamiento constitucional, señal de que el régimen del 78 les resultaba extraño e incómodo, empezando por una Carta Magna que por edad ni siquiera habían tenido ocasión de votar y que no les valía. Como 'work in progress' progresista, valga la redundancia, nuestra Constitución no pasa hoy de ser un panfleto de artículo único y variable, según sople el viento que mueve las hojas volanderas que certifican el dinamismo social y documentan la inquietud de una mayoría –«Somos más», dijo aquel– en la que se integran solo quienes prometen lo que a los inspectores sanitarios de la pureza de sangre les sale de un día para otro de sus santos cojones. Ahora toca jurar contra Israel, en arameo.

