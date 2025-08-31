En la cuarta y última postal de la primera temporada de esta miniserie aparece, a modo de epílogo, una declaración de amor –interesada, como Dios manda– a la figura del turista, cantada en romances yeyés, filmada en los espacios sobrenaturales del landismo y revelada en ... unas tarjetas cuya semántica no era otra que la de la felicidad. A franquear en destino. Fechada en Málaga el 10 de septiembre de 1966 y realizada por Ediciones Fisa, de Barcelona, la postal –número 196 de la serie– lleva por título 'Costa del Sol', para a renglón seguido entrar en detalles: «Vámonos a ver los toros/ Nos allens voir les taureaux/ Let us go to the bullfight». En el anverso, dos extranjeras en bikini posan junto a un enorme y colorido cartel de toros y una burra, enjaezada como para ir de romería o algo peor, en un patio encalado al que no le faltan los geranios, la reja y el empedrado.

Además de la primacía en los créditos del idioma francés sobre el inglés, lengua que no daría el 'sorpasso' en los planes de estudio hasta bien pasada una década, y de una caligrafía en cursiva que revela la formación e incluso la generación del remitente, la postal proyecta como parte de nuestro rico patrimonio nacional el fenómeno del turismo. Junto a las playas y los hoteles, símbolos del desarrollo económico y elementos omnipresentes en estas tarjetas, los turistas son presentados al mundo como parte de un paisaje que los integra como propios, por la cuenta que les trae a España y por el dinero que se dejan. El dúo de la burra no podía ser de origen nacional: quitando Mijas, pueblo pionero de la resignificación folk, el asno no había pasado aún a ser un juguete para una España rural, todavía relevante y no vaciada, que a mediados de los años sesenta sacaba cierto provecho de las bestias del campo, sin tonterías.

El turista merecía un respeto, incluso un homenaje, y no precisamente por el carácter acogedor del pueblo español, muy discutible desde los fenicios, sino por el negocio que representaban para una nación con aspiraciones, bien comunicada con el exterior a través del fenómeno de la emigración y conocedora de un modelo de ocio que de inmediato y a través del roce y el cariño pasó de atender a imitar. Pocas industrias al margen del turismo han sobrevivido en lo más alto del PIB desde que las dos extranjeras de la postal se pusieron a hacer el canelo, o 'cinnamon', con una burra malagueña.

El turismo fue un gran invento, nadie lo discute, pero aún más decisiva fue una turismofilia que sin formar parte de ninguna política de Estado fue de inmediato asimilada como una manifestación de obligado cumplimiento por un pueblo que desde la antigüedad supo que a toda invasión, por las buenas o por las malas, negociando o en un descuido, se le podía sacar la pringue. La mala educación no sólo se aprecia hoy en la caligrafía de quienes por no escribir no lo hacen ni en cursiva ni en redonda, sino en la reversión de una turismofilia devenida turismofobia. Mal negocio. Quizás avancemos en derechos, sin dinero para disfrutarlos, pero la cosa esta de la economía circular la intuíamos antes bastante mejor, sin siquiera saber de qué iba.