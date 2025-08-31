Suscribete a
ABC Premium

EN OBSERVACIÓN

Postal 4: la turismofilia

La España de hace medio siglo se revela en las tarjetas que la retratan

Postal 3: la playa

Postal 2: la paella

Jesús Lillo

Jesús Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la cuarta y última postal de la primera temporada de esta miniserie aparece, a modo de epílogo, una declaración de amor –interesada, como Dios manda– a la figura del turista, cantada en romances yeyés, filmada en los espacios sobrenaturales del landismo y revelada en ... unas tarjetas cuya semántica no era otra que la de la felicidad. A franquear en destino. Fechada en Málaga el 10 de septiembre de 1966 y realizada por Ediciones Fisa, de Barcelona, la postal –número 196 de la serie– lleva por título 'Costa del Sol', para a renglón seguido entrar en detalles: «Vámonos a ver los toros/ Nos allens voir les taureaux/ Let us go to the bullfight». En el anverso, dos extranjeras en bikini posan junto a un enorme y colorido cartel de toros y una burra, enjaezada como para ir de romería o algo peor, en un patio encalado al que no le faltan los geranios, la reja y el empedrado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app