PSOE y Sumar negocian aprobar sanciones contra Israel en el Consejo de Ministros del martes

El Gobierno trabaja, entre otros asuntos, en la aceleración del embargo de armas al Estado judío, que se tramita actualmente en el Congreso como proposición de ley

IU pide a los ministros de Sumar que se ausenten del Consejo de Ministros del día 9 en señal de protesta si no se cumple esta exigencia

Sumar aprieta al PSOE y le exige acelerar «de inmediato» las sanciones contra Israel «que dependen exclusivamente del Gobierno»

Ignacio Gil
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

PSOE y Sumar se encuentran en plenas negociaciones para la aprobación de un paquete de medidas contra Israel en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el martes 9 de septiembre, según confirman fuentes gubernamentales a ABC. El Gobierno de coalición busca así ... incrementar las sanciones y la presión sobre la Administración de Netanyahu a cuenta del «genocidio» que está perpetrando, según denuncian los dos socios del Ejecutivo, sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza y que ya se ha cobrado la vida de más de 63.000 personas, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás.

