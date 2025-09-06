PSOE y Sumar negocian aprobar sanciones contra Israel en el Consejo de Ministros del martes

PSOE y Sumar se encuentran en plenas negociaciones para la aprobación de un paquete de medidas contra Israel en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el martes 9 de septiembre, según confirman fuentes gubernamentales a ABC. El Gobierno de coalición busca así ... incrementar las sanciones y la presión sobre la Administración de Netanyahu a cuenta del «genocidio» que está perpetrando, según denuncian los dos socios del Ejecutivo, sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza y que ya se ha cobrado la vida de más de 63.000 personas, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás.

El detalle de las propuestas aún no está cerrado, explican estás mismas fuentes, pero, entre las posibilidades, figuraría la de acelerar la tramitación de la proposición de ley (PL) registrada por Sumar, ERC, Podemos y BNG para el embargo integral de armas al Estado judío. Una norma a la que el Congreso de los Diputados dio luz verde el curso pasado, en el mes de mayo, con el apoyo del PSOE. Una PL que el Ejecutivo estaría incluso estudiando convertir en Real Decreto Ley para su inmediata entrada en vigor después que los de Yolanda Díaz apretaran el jueves a los socialistas con una nueva bateria de exigencias para endurecer las sanciones contra Israel.

La norma a la que la Cámara Baja dio luz verde en mayo plantea prohibir «toda venta, suministro, transferencia o exportación que tenga como destino directo o indirecto» el territorio de un Estado que haya sido «demandado ante un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España [...] por la comisión de un crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles [...]» mediante la reforma de la actual normativa sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Algo que también afecta a todo aquel material policial y antidisturbios, incluyendo piezas de repuesto del mismo, y combustible de ámbito militar.

El texto de la ley incorpora, además, un protocolo específico para que el Ejecutivo español despliegue la inspección de la carga de los buques y aeronaves que pasen por nuestro país con destino a Israel y habilite la incautación de material militar que pudieran portar. Asimismo, la citada proposición de ley establece la «revocación y consecuente pérdida inmediarta de vigencia de todas las autorizaciones ya concedidas a dicho Estado que estén vigentes en el momento de la declaración del embargo, así como la prohibición de otorgar nuevas autorizaciones».

Ahora, Moncloa planea reciclar el texto e incluso ir más allá para que su actuación no se acote únicamente al ámbito de la industria militar, tal y como ha adelantado la Cadena SER. En este sentido, el ministro de Exteriores, Cooperación y Unión Europea, el socialista José Manuel Albares, ya deslizó la idea de que Bruselas restringiera cualquier tipo de intercambio comercial al tiempo que apostó por limitar al máximo el diálogo y la interlocución polítca con la Administración Netanyahu.

«El Gobierno debe dejar de hacer declaraciones de intenciones y convertirlas en normas y en ruptura de relaciones con Israel», exige IU, integrado en Sumar

En caso de no aprobarse este decreto ley de embargo total de armas en el Consejo de MInistros del próximo día 9, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha propuesto que los ministros de Sumar se ausenten del mismo en señal de protesta. «El Gobierno debe dejar de hacer declaraciones de intenciones y convertirlas en normas y en ruptura de relaciones con Israel», reclamó Maíllo, en declaraciones a los medios en León, provincia que ha visitado el líder de IU (integrado en el Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso) esta semana con motivo de la ola de incendios que asoló la península de norte a sur durante el mes de agosto.

Cinco exigencias del socio minoritario

Las conversaciones sobre Israel en el seno de la coalición se han retomado apenas un par de días después de que Yolanda Díaz y sus ministros —Ernest Urtasun (Comuns), Mónica García (Más Madrid), Pablo Bustinduy (Movimiento Sumar) y Sira Rego (de IU, formación que ha encabezado históricamente la defensa del Estado palestino, elevando la voz contra Tel Aviv cuando el grupo parlamentario aún no lo hacía)— reiteraran a los socialistas su petición de suspender relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, y añadieran otras cinco propuestas más a la lista que también han trasladado a la otra parte del Ejecutivo con el propósito de que España contribuya al «cese de la violación continuada del derecho internacional».

Todo ello forma parte de un movimiento de Sumar para no quedarse atrás —con formaciones como Podemos adelantándole por la izquierda— y enarbolar ahora, casi dos años después del inicio de la guerra en Gaza, la bandera de la lucha contra el «genocidio» en Palestina.

A la ruptura de relaciones con Israel y la aprobación inmediata de la ley de embargo de armas, se suma ahora la retirada de la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Salomón. La segunda exigencia pasa por que el Ejecutivo español suscriba la Declaración del Grupo de La Haya y adquiera el compromiso formal de aplicar plenamente sus medidas legales y diplomáticas en defensa del derecho internacional. Una adhesión que nuestro país, explican fuentes de Sumar, debería llevar a cabo al inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.

Díaz y sus ministros exigen la retirada de la embajadora española de Tel Aviv y declarar persona 'non grata' al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

Otra medida es relativa al refuerzo de los controles en puertos y aeropuertos españoles para impedir el tránsito de armas con origen o destino a Israel. De igual modo, solicitan la exclusión de empresas con vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí del acceso a la contratación pública, así como del registro oficial que habilita a operar en comercio exterior.

Por último, piden a Pedro Sánchez tomar acción personal contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra tres de sus ministros, Israel Katz (Defensa), Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional)y Bezalel Yoel Smotrich (Economía). Declararles personas 'non gratas' e impedir su entrada al país por «incitación al genocidio, la hambruna forzada y la limpieza étnica» en la franja de Gaza es lo que exige Sumar en este sentido.