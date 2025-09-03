Radiohead confirman cuatro conciertos en el Movistar Arena en noviembre

Después de siete años alejados de los escenarios, Radiohead han anunciado una gira de 20 conciertos que tendrán lugar en cinco ciudades de Europa. El grupo británico actuará en Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín. En España tendremos la oportunidad de verlos los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Movistar Arena de la capital.

En un mensaje dirigido a sus fans hoy, Philip Selway, de Radiohead, ha dicho: «El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos, así que esperamos que vengáis a alguna de las próximas fechas. Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto».

Fechas confirmadas de la gira europea Noviembre

4, 5, 7, 8 MOVISTAR ARENA, MADRID, ESPAÑA

14, 15, 17, 18 UNIPOL ARENA, BOLONIA, ITALIA

21, 22, 24, 25 THE O2, LONDRES, INGLATERRA

Diciembre

1, 2, 4, 5 ROYAL ARENA, COPENHAGUE, DINAMARCA

8, 9, 11, 12 UBER ARENA, BERLÍN, ALEMANIA

Para facilitar que las entradas lleguen directamente a los fans y minimizar la reventa y el uso de bots, solo se podrá acceder a las entradas registrándose en radiohead.com. El registro se abrirá este viernes 5 de septiembre a las 11:00h y se cerrará 72 horas después, el domingo 7 de septiembre a las 23:00h. La venta de entradas comenzará el 12 de septiembre.

Las fechas europeas son los primeros conciertos en directo de la banda desde 2018, cuando concluyeron la gira de su noveno álbum, 'A Moon Shaped Pool', de 2016. Cada miembro ha continuado posteriormente sus respectivas carreras en solitario. El guitarrista líder Thom Yorke y el guitarrista principal Jonny Greenwood formaron Smile con el baterista de jazz Tom Skinner, y han publicado tres álbumes hasta la fecha. Yorke y Donwood colaboraron recientemente en una exposición de arte en el Museo Ashmolean de Oxford.

Los fans más acérrimos de la banda habían adivinado que la noticia se avecinaba después de que el grupo actualizara su logotipo en Bandcamp e hiciera que su página web mostrara un mensaje de Error 404 intencionado, y se dieran cuenta de que su artista visual de toda la vida, Stanley Donwood, compartió en su Instagram la imagen en forma de cohete de los flyers.

La gira podría verse boicoteada debido a que el líder del grupo, Thom Yorke, decidió actuar en Tel Aviv recientemente a pesar de las protestas de algunos fans, en defensa de Palestina. En mayo, Yorke hizo pública una declaración sobre la guerra en Gaza, en la que afirmaba que Netanyahu y su administración «deben ser detenidos» y que Hamás «elige esconderse tras el sufrimiento de su pueblo».

El pasado mes de agosto, Radiohead publicó digitalmente el álbum en directo 'Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009'. Las canciones fueron originalmente recopiladas como material de investigación para los arreglos de la producción teatral de Thom Yorke, 'Hamlet Hail to the Thief'. El formato físico del álbum saldrá a la venta el viernes 31 de octubre de 2025.

El álbum comprende interpretaciones de canciones en Londres, Ámsterdam, Buenos Aires y Dublín entre 2003 y 2009, y fue mezclado por Ben Baptie y masterizado por Matt Colton. El vinilo será de tirada limitada y además del prensaje en color negro, estará disponible en color rojo en tiendas independientes, en color cian exclusivamente en la tienda W.A.S.T.E. de Radiohead.

Hablando sobre el nuevo álbum en vivo, Thom Yorke dice: "En el proceso de pensar en cómo construir arreglos para la producción teatral de Shakespeare Hamlet / Hail To The Thief, pedí escuchar algunas grabaciones en vivo de archivo de las canciones. Me sorprendió el tipo de energía detrás de la forma en que tocamos. Apenas nos reconocí y me ayudó a encontrar un camino a seguir. Decidimos mezclar y lanzar estas grabaciones en vivo (hubiera sido una locura quedárnoslas). Todo ha sido un proceso muy catártico. Esperamos que los disfruten".

Thom Yorke co-creó recientemente el aclamado Hamlet Hail to the Thief, una adaptación frenética de Hamlet de Shakespeare, con una partitura deconstruida de canciones reelaboradas de Hail to the Thief de 2003. Rolling Stone UK dijo sobre la nueva producción: "El mayor testimonio para Yorke y sus coescritores es que estos mundos chocan tan perfectamente, que parecen haber estado destinados a estar juntos desde siempre".