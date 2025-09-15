Suscribete a
el contrapunto

Sánchez suelta a la jauría

El caudillo socialista está engordando deliberadamente a Vox para utilizarlo como espantajo cuando lleguen las elecciones

Escenas de matrimonio en la Moncloa

Doble acierto de Núñez Feijóo

Isabel San Sebastián

La violencia desatada el domingo en Madrid por la turba que logró reventar el final de la Vuelta Ciclista a España nada tenía que ver con Gaza ni con Israel. Ese era el pretexto esgrimido por los cabecillas, que algunos participantes en los incidentes llegarían ... a creer de buena fe; la bandera enarbolada en esta ocasión por esa izquierda bien pensante que celebra el asesinato de Charlie Kirk, apelando a su condición de 'fascista', o justifica la matanza de civiles perpetrada por los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, incluida la violación sistemática de mujeres, porque las víctimas eran ciudadanas del abominable Estado sionista. Los motivos reales que llevaron al presidente del Gobierno a mostrar horas antes su «admiración» por los bárbaros que desde hacía días venían poniendo en peligro la seguridad de los ciclistas y jalear los incidentes preparados para esa misma tarde en la capital eran de índole interna, interesada, espuria, bastarda. Pedro Sánchez estaba soltando la correa a la jauría cuyo cometido es distraer la atención del público de los verdaderos problemas que afectan a los españoles y van desde la falta de vivienda o los sueldos de miseria a la corrupción en la que chapotean su propia familia y colaboradores más cercanos. En su desesperación por aferrarse al poder a cualquier precio, el caudillo socialista ha optado por recurrir a la 'kaleborroka' que con tanto éxito practicaron en el País Vasco sus socios de Bildu/ETA auxiliados por el PNV. Tal vez haya recibido clases particulares de su querido Arnaldo Otegi, que de eso sabe un rato. Incendiar la calle es su especialidad. Y si no resulta suficiente, siempre puede recurrirse a la agresión directa contra los más molestos. Ya encontrarán algún tertuliano de RTVE, la pública catalana o la cadena de radio amiga dispuesto a explicar a la audiencia los beneficios de esos actos

