Suscribete a
ABC Premium

EDITORIAL

Marea azul en Iberoamérica

El giro electoral en la región no es solamente pendular: refleja un cambio profundo hacia el orden, la seguridad y el crecimiento, donde la derecha gana terreno y la izquierda se retira

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iberoamérica vive un viraje político profundo: la llamada 'marea rosa' que tiñó la región de izquierdas en la última década se retira, arrasada por la inseguridad, la recesión y una ciudadanía desencantada. La sustituyen líderes de derecha –liberales, conservadores o populistas– que prometen orden, crecimiento ... y soberanía. No se trata ya del tradicional péndulo que castiga a los oficialismos, sino de un cambio ideológico claro, que anticipa los resultados electorales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app