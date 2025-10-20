Suscribete a
Rodrigo Paz gana la presidencia de Bolivia y pone fin a dos décadas de gobierno de izquierda

El Tribunal Supremo Electoral boliviano confirma la presidencia del Partido Demócrata Cristiano, que derrota a Jorge Tuto Quiroga, con el 54,53 % de los votos

Bolivia acude sin incidentes a la urnas en un día que certifica el final de 20 años de izquierdismo

Rodrigo Paz en un centro electoral, el pasado domingo
EFE

Ronald Catarí

Corresponsal en La Paz

Rodrigo Paz Pereira ganó este domingo la presidencia de Bolivia con el 54,5 % de los votos, según el recuento preliminar del Tribunal Supremo Electoral. Con su victoria, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) pone fin a dos décadas del partido de izquierda, ... el Movimiento al Socialismo (MAS) y abre una nueva etapa política en el país.

