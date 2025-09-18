Suscribete a
El PSOE recula ahora con la imposición del catalán en las empresas

El partido de Puigdemont, sin embargo, sí cuenta con el apoyo entusiasta del ministro de Cultura, el catalán Urtasun

CEOE, sobre la exigencia del catalán: «Es un atentado a la libertad de empresa»

Miriam Nogueras, en el centro, en el Congreso junto a otros diputados de Junts
Miriam Nogueras, en el centro, en el Congreso junto a otros diputados de Junts
Joan Guirado

Joan Guirado

Junts insiste: cualquier empresa radicada en el territorio nacional deberá incorporar a su plantilla a trabajadores que tengan la capacidad de atender en catalán a sus clientes. Por mucho que la empresa tenga la sede en Burgos y que su ámbito de negocio no salga ... de las fronteras de Castilla y León. «Los catalanes tenemos derecho a ser atendidos en nuestra lengua, como lo tienen los españoles, los franceses o los ingleses, vivamos dónde vivamos», señaló este miércoles la portavoz del partido de Carles Puigdemont, Miriam Nogueras, en los pasillos del Congreso.

