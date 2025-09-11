Suscribete a
El pasado miércoles sirvió para demostrar que Sánchez solo tiene mayoría en el Congreso cuando se trata de emprender acciones de desguace del Estado. Si de lo que se trata es de otro tipo de medidas –contraproducentes o no–, de eso que se llama política ... social y laboral, nuestro presidente no es capaz de sacar nada adelante. La reducción de la jornada laboral, por ejemplo, a la que Junts dijo que no, se quedó en la playa de los náufragos olvidados. Junts hizo de Convergencia, es decir, votó esta vez atendiendo a unos principios elementales que se justifican en su ejecutoria: normal que un partido político cercano a los empresarios catalanes no vea con buenos ojos que se tomen medidas que pueden causarles ciertos inconvenientes. Yolanda Díaz no aprovechó esa relación con Puigdemont, de apariencia tan cercana –que le llevó incluso a calificarle de «progresista», vaya por Dios–, para convencerle de la excelencia de su proyecto. Eso le reprochan desde el PSOE, donde, a buen seguro, están encantados de ver achicharrarse a una socia que pretendía relanzarse con esta iniciativa y que se ha quedado con cara de boba, guardando la malhadada propuesta en el cajón. Afortunadamente, por otra parte.

