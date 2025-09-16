Patxi López pone en duda la participación de España en el Mundial 2026 si Israel logra la clasificación: «Ya valoraremos»

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha reavivado el debate sobre la presencia de Israel en competiciones internacionales al afirmar que la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026 podría estar en peligro si la selección israelí se clasifica. «Lo valoraremos en su momento», asegura López, al ser preguntado sobre la postura de España respecto al combinado israelí en el próximo torneo de fútbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Estas declaraciones, emitidas durante una rueda de prensa este martes, siguen la estela de la reciente decisión de RTVE de retirarse del Festival de Eurovisión 2024 si Israel participa. Esta postura forma parte de una serie de medidas impulsadas por miembros del Gobierno español y el Partido Socialista, que buscan aplicar presiones diplomáticas contra Israel en respuesta a la situación en Gaza.

López ha dejado claro que la intención del PSOE es promover un boicot deportivo similar al que se implementó con Rusia tras la invasión de Ucrania. Según él, la petición de excluir a Israel de competiciones internacionales está sobre la mesa, y se espera que federaciones y organismos internacionales actúen en consecuencia. «Es lo que estamos haciendo en este momento», explicó, resaltando que la cuestión de la participación de España en el Mundial se resolvería más adelante, pero que la postura ya está clara.