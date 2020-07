Testimonios del coronavirus Carta de un emigrado: «Estar aquí durante esta crisis refuerza mi idea de Dinamarca y su buen funcionamiento» «Dinamarca tomó medidas drásticas y muy pronto, criticadas como excesivas por los demás vecinos escandinavos, pero que se demuestran ahora como acertadas»

Era casi matemático. Medida que tomaba la primera ministra Mette Frederiksen, medida que el Gobierno de España presentaba al día siguiente. Estar en Dinamarca durante esta crisis me ha recordado que todo el mundo mira siempre, y no lo iba a ser menos ahora, a este país, hacia que dirección rema, pero también que Dinamarca no teme ser nunca locomotora. Asume sin miedo ese rol y acierta con mucha frecuencia.

Dinamarca tomó medidas drásticas y muy pronto, criticadas como excesivas por los demás vecinos escandinavos, pero que se demuestran ahora como acertadas.

Leer los periódicos españoles todos los días me hacía sentir como aquel que ve el fútbol desde la tribuna, porque lo cierto es que aquí siempre hemos podido salir a dar un paseo por el campo y estar algo afuera, y eso es un lujo del que por desgracia no se pudo disfrutar en España durante meses.

La gente se toma muy en serio estas cosas por aquí, y me impresionaba ver la displicina tanto del joven como del mayor en los supermercados y demás zonas públicas. Ni el más mínimo atisbo de irresponsabilidad.

Todo ha sido relativamente llevadero y sencillo, sin olvidar por supuesto que esto ha sido un duro golpe para la economía del que ahora se empiezan a ver y sentir las consecuencias.

A los políticos tampoco se les han caído los anillos por reconocer errores, y eso les honra. Aquí el error se humaniza, pero solo, eso sí, si detrás hay una gran voluntad y profesionalidad y es evidente, para los que vivimos aquí, que la hubo.

Reconozco que estar aquí durante esta crisis refuerza mi propia idea de Dinamarca y su buen funcionamiento, porque es a las duras, bajo presión, cuando uno realmente puede valorar si algo funciona o no. Dinamarca, en mi humilde opinión, ha estado una vez más a la altura.

* Santiago Vilariño es inspector veterinario en Aalborg. Dinamarca.

