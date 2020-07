Testimonios del coronavirus Carta de un joven desesperanzado: «Me encuentro ante una segunda crisis, pero esta es mucho más grave y decisiva» «No confío en la clase política. No confío en mi sociedad. Tengo miedo del daño que hacemos al entorno. Siento pena de la falta de memoria que tenemos»

Mi nombre es Alejandro, tengo 30 años. Llevo desde marzo en situación de ERTE debido a la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. No sé si volveré a mi empresa, mientras tanto observo la vida desde mi balcón.

Me he dado cuenta de que, a mi edad, me encuentro ante una segunda crisis, pero esta es mucho más grave y decisiva que las que pueda recordar.

Tengo por delante un mercado laboral que me exige ser una máquina y una sociedad que solo me aprueba por lo que consumo, por mis experiencias, "likes" o por mis seguidores.

Muchos de amigos están encerrados en sus habitaciones, trabajando, jugando o viendo una parrilla televisiva infinita. El que sale fuera es para sentirse realizado y vivo: ya sea consumiendo o en eventos.

Los nuevos modelos para nuestros jóvenes son "niños y niñas" de 30 años que viven la magia del directo y que abren los regalos que se hacen ellos mismos, que nos enseñan los beneficios de las marcas, las maravillas de una vida falsa plagada de filtros, risas, comodidades, viajes, cremas y sillas ergonómicas.

Vivo en un momento donde es inevitable confrontar con los demás: política, sexo, raza, religión, equipo de futbol... y en donde se celebra el divorcio o la ruptura como una liberación individual. Las webs de contactos te hacen un test para conocer a tu "match", y en cuanto dan con él o ella todo está saturado, triste y agotado.

Desde afuera nos piden recortes, nos piden que trabajemos (ojalá). Que sigamos montando el terreno para que cuando vengan ellos ya lo tengamos todo listo. Nuestras habitaciones limpias y ordenadas, y nuestros jóvenes dispuestos para la fiesta.

No confío en la clase política. No confío en mi sociedad. Tengo miedo del daño que hacemos al entorno. Siento pena de la falta de memoria que tenemos. Antes, si había una guerra, al día siguiente te ponías a levantar escombros, a reconstruir tu casa, la plaza, el ayuntamiento ... ahora no tenemos otra cosa que cenizas. Supongo que todo será cuestión de tiempo.

* Alejandro Molet vive en Madrid.

