Carta de un expatriado a Alemania: «La sensación que se transmite es que en España se están dando palos de ciego»

Desde hace más de diez años estoy trabajando en una empresa con base en Dinamarca, la cual me ha dado una estabilidad que hubiera sido difícil encontrar en una empresa española en la época tan dura de crisis que tuvimos hace años, así como en la actualidad.

Esta empresa me ha destinado a varios países de Latinoamérica, donde he residido durante años, así como en Alemania, donde estoy ubicado actualmente, lo cual me ha permitido obtener una visión global y tangible de la situación en el resto del mundo.

Tengo 41 años y soy Licenciado en Derecho con un MBA, y me siento un privilegiado de haber podido desarrollar gran parte de mi vida laboral en unas condiciones acordes a mi nivel de estudios y preparación.

Sigo la actualidad de todo lo que sucede en España, desde la gestión de la pandemia hasta las perspectivas económicas para el futuro. Y, desde la lejanía, la sensación que se transmite es que en España se están dando palos de ciego, poniendo parches a problemas muy graves y esperando a que, con un poco de suerte, mejore la situación y los extranjeros de nuevo vuelvan a disfrutar del sol y playa y dejarse el dinero para "reactivar" la economía.

Son las consecuencias derivadas de años de destrucción del tejido empresarial, de minusvalorar al talento joven que se ve obligado a emigrar y de agarrarnos con las dos manos al negocio fácil que nos facilita el buen clima que tenemos.

Sucede lo mismo con la gestión de esta pandemia del Covid. Años de recortes en Sanidad han derivado en falta de camas y de espacio en las UCI que, lamentablemente, se han visto abocadas a una cantidad demasiado elevada de fallecidos en comparación con la mayoría de países europeos.

Y, de nuevo, ¿cuál es la solución? Pedir a la UE que nos inyecte dinero que, casi con total seguridad, será mal gestionado y nos pondrá en una situación de indefensión en un futuro próximo. Como se suele decir, pan para hoy y hambre para mañana.

¿Por qué será que los llamados "países frugales" han puesto tantas trabas para estas ayudas que se acaban de aprobar? Porque nadie se fía del Gobierno que tenemos, de la gestión de los recursos y de cómo se van a utilizar los fondos que nos han sido destinados.

Una frase muy recurrida es que "la hierba parece más verde en el jardín del vecino", y habiendo experimentado el vivir en el exterior he podido constatar que todos los países tienen deficiencias y carencias, y que no todo lo que hay fuera de España es mejor que lo que tenemos allí. El nuestro es un país fantástico, con gente estupenda que ha sido mal gestionado desde hace años por algunos Gobiernos ineptos que han saqueado las arcas públicas en busca de su propio beneficio.

Lamentablemente, esto ha hecho que el famoso Estado del bienestar que se había conseguido en España y la clase media que se había creado se han ido destruyendo poco a poco. Asimismo, miles de jóvenes que salen preparados tras sus estudios se ven privados de una oportunidad para hacer crecer el país, lo cual seguramente se transmita en años muy duros tanto a corto como a medio plazo. Sea como fuere, no hay duda de que seguiremos luchando, porque España es un país excepcional.

