EDITORIAL

Nuevas cuentas y otros cuentos

El Gobierno aprueba las bases de unos nuevos Presupuestos mientras persisten las dudas sobre su viabilidad parlamentaria y el uso partidista del déficit y la financiación autonómica

El Consejo de Ministros inició ayer el proceso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, aprobando el techo de gasto, la senda de estabilidad y una revisión al alza del cuadro macroeconómico. El Ejecutivo se ha ahorrado durante dos ... años este ritual, destinado a cumplir con la obligación constitucional de presentar las cuentas públicas antes del 1 de octubre de cada año. A la vista de la situación parlamentaria, el gesto se antoja más engañoso que sincero: España sigue gobernándose con unas cuentas que se aprobaron en 2022 por otro Parlamento y no hay garantías de que este nuevo intento llegue a buen puerto.

