Putin responde a Europa: cualquier tropa en Ucrania será «objetivo legítimo» del Ejército ruso

El presidente ruso lanza la advertencia en un foro económico en la ciudad de Vladivostok

Trump sacude la seguridad europea recortando drásticamente las ayudas militares

AFP

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió el viernes que cualquier tropa occidental desplegada en Ucrania sería un objetivo «legítimo» para el ejército de Moscú, un día después de que los aliados occidentales de Kiev anunciaran su compromiso con la presencia de tropas en caso de un acuerdo de paz.

«Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante los combates, partimos de la premisa de que serán objetivos legítimos», declaró Putin en un foro económico en la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriental del país.

Añadió que el despliegue de una fuerza occidental no propiciaba una paz duradera.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]

