Rusia ataca Ucrania con casi 150 drones mientras los cortes de luz superan las 12 horas en la capital

Las máximas de hoy en Kiev no superarán los 2 grados. Pasadas las cuatro de la tarde ya es de noche en la mayor parte del país. Las calefacciones centralizadas funcionan, pero a una temperatura no muy alta. Por delante quedan más de 10 ... horas sin luz. Si hay instalación de gas en una casa, se podrá cocinar, pero si se depende de sistemas eléctricos será imposible.

Lo primero que hacen estos días los ucranianos es comprobar el horario de apagones previsto para el día. La semana pasada la situación era sustancialmente mejor con cortes de entre seis y cuatro horas.

Desde el fin de semana todo empeoró. Con cada ataque masivo ruso se amplían las horas de oscuridad. El último gran ataque ruso se produjo en la madrugada del 6 de diciembre con el lanzamiento de más de 700 drones y misiles.

Los bombardeos no cesan a pesar de una diplomacia complicada con un Trump dispuesto a balancearse de nuevo hacia el lado ruso. Casi todos los días hay reportes de lanzamientos de drones. Este lunes, la Fuerza Aérea de Ucrania ha informado de impactos en hasta 11 lugares y la caída de fragmentos se han registrado en otras cuatro localizaciones más.

En total las fuerzas del Kremlin dispararon casi 150 drones, de los cuales casi el 90% eran de tipo Shahed. Rusia está decidida a castigar a todo un país apuntando a su infraestructura crítica.

La amenaza rusa cubre toda la geografía ucraniana, pero las ciudades y pueblos más cercanos al frente y a la frontera son las que más sufren

La amenaza cubre toda la geografía ucraniana, pero las ciudades y pueblos más cercanos al frente y a la frontera rusa son las que más sufren. El pasado domingo el Ejército de Moscú atacó la presa del embalse de Pechenihy en la región de Járkov, una región situada al noreste que comparte frontera con Rusia. Es la instalación que abastece de agua a la segunda ciudad más grande de Ucrania. El 16º Cuerpo de Ejército de Ucrania denuncio que este impacto es «una grave violación del derecho internacional humanitario y califica como un crimen de guerra«.

Las autoridades locales de Járkov afirman que durante las últimas 24 horas han muerto cinco personas y otras once han resultado heridas en esta provincia ucraniana a consecuencia de los bombardeos rusos.

En la región de Sumy, también fronteriza con Rusia, se registraron durante las pasadas 24 horas casi 130 ataques contra 43 localidades. Los heridos ascienden a 12, incluido un niño. En la vecina Chernigov hubo 41 ataques. Durante la madrugada de este lunes un dron ha impactado en un edificio de la ciudad provocando hasta tres heridos

La región de Donetsk es donde se desarrollan los combates más activos de la guerra a gran escala. Tres civiles han muerto en las últimas 24 horas. Allí los rusos han vuelto a atacar la infraestructura eléctrica y también hay cortes de luz.

Al sur de Ucrania, en la provincia de Jersón, parcialmente ocupada por las tropas de Putin, los impactos de los proyectiles rusos se han contabilizado hasta en 26 pueblos. Y en la provincia de Dnipropetrovsk, un hombre ha muerto y otros cinco han resultado heridos.