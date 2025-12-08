Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La UE responde a Trump: «No podemos aceptar una amenaza de interferencia en la vida política de Europa»

Rusia ataca Ucrania con casi 150 drones mientras los cortes de luz superan las 12 horas en la capital

Los apagones de emergencia estarán vigentes este lunes en todas las regiones de Ucrania

Al volante por la zona de muerte del frente para abastecer la defensa ucraniana

La capital ucraniana, a oscuras tras los ataques rusos a la infraestructura energética en Kiev
La capital ucraniana, a oscuras tras los ataques rusos a la infraestructura energética en Kiev REUTERS
Miriam González

Miriam González

Kiev

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las máximas de hoy en Kiev no superarán los 2 grados. Pasadas las cuatro de la tarde ya es de noche en la mayor parte del país. Las calefacciones centralizadas funcionan, pero a una temperatura no muy alta. Por delante quedan más de 10 ... horas sin luz. Si hay instalación de gas en una casa, se podrá cocinar, pero si se depende de sistemas eléctricos será imposible.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app