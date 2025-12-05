Bélgica reitera su negativa a usar los fondos rusos congelados pese a la presión de la UE

«Estamos dispuestos a hacer sacrificios, pero no podemos pedirle a este país lo imposible», ha dicho en el Parlamento belga el primer ministro de este país, Bart De Wever. Lo ha comentado en referencia a las presiones por parte de la Unión ... Europea para que autorice el uso de los activos rusos congelados en su territorio a causa de las sanciones para conceder un préstamo a Ucrania.

En una entrevista concedida al diario 'La Libre Belgique' De Wever insiste en que pensar que Rusia va a sufrir una derrota que le obligue a no reclamar ese dinero de vuelta «es una fantasía, un cuento de hadas».

«Bélgica nunca aceptará asumir sola los riesgos de una operación como esta», advirtió el primer ministro. Y añade: «No estamos haciendo exigencias irrazonables», sino que Bélgica mantiene un enfoque «constructivo» y «somos leales a Europa y leales a Ucrania».

A pesar de la oposición belga, la Comisión persiste en su idea de usar los activos rusos y esta noche está previsto que De Weber se reuna con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen y con el canciller alemán Friedrich Merz que viene especialmente a Bruselas para intentar que cambie de opinión.

Sin embargo, el Gobierno belga ha recibido en el Parlamento el apoyo generalizado de las fuerzas políticas del país para mantener sus reticencias. El discurso de De Wever les ha dejado claro que esta operación podría equivaler a la confiscación de estos activos depositados en las cuentas de Euroclear, una institución financiera con sede en Bruselas y una de las más importantes del mundo en este sector de la industria financiera.

Según De Weber, si Rusia lograse que un tribunal lo califique como una «expropiación ilegal» las indemnizaciones podrían superar el valor total de los activos, lo que es imposible de asumir por un país tan pequeño como Bélgica.

No obstante, la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, viajarán este viernes a Bruselas para mantener una cena de trabajo con el primer ministro belga. En ella, tratarán de presionarle para que desbloquee el uso de los fondos congelados rusos.

«No es realista»

La directora ejecutiva de Euroclear, Valérie Urbain, entrevistada en la radio belga, también alerta sobre los riesgos de utilizar los activos rusos congelados como garantía para un préstamo para Ucrania. «En la situación actual, esta solución no es realista» y podría desestabilizar el sistema financiero mundial, dado el papel central de Euroclear, una institución donde están depositados unos 40 billones de euros.

A su juicio, la idea demuestra una «incomprensión del funcionamiento de Euroclear y de los mercados financieros». De llevarse a cabo creará un «desequilibrio muy significativo» en el balance de Euroclear, ya que Rusia conservará su derecho a pedir que se le devuelva este dinero, incluso si se elimina del balance de Euroclear».

La última propuesta de la Comisión consiste en conceder un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros a Ucrania y utilizar los activos rusos congelados en Europa como aval. Como opción alternativa, propone la emisión de deuda mutualizada entre todos los países, aunque para ello se requiere la unanimidad de todos los Gobiernos.