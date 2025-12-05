Bélgica reitera su negativa a usar los fondos rusos congelados pese a la presión de la UE

Suscribete a
El primer ministro belga, Bart de Wever, durante una sesión en el Parlamento
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

«Estamos dispuestos a hacer sacrificios, pero no podemos pedirle a este país lo imposible», ha dicho en el Parlamento belga el primer ministro de este país, Bart De Wever. Lo ha comentado en referencia a las presiones por parte de la Unión ... Europea para que autorice el uso de los activos rusos congelados en su territorio a causa de las sanciones para conceder un préstamo a Ucrania.

