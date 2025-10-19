Suscribete a
ABC Premium

Sin Tomahawk, Ucrania se resigna a una larga lucha contra Rusia durante los próximos años

Zelenski se arma de paciencia para esperar los resultados de la eventual cumbre entre Trump y Putin en Budapest

Rusia celebra con perfil bajo que Trump niegue a Zelenski los misiles Tomahawk

Un artillero ucraniano dispara un obús D-30 contra las tropas rusas, en una posición cercana a la ciudad de Kupiansk, en Járkov
Un artillero ucraniano dispara un obús D-30 contra las tropas rusas, en una posición cercana a la ciudad de Kupiansk, en Járkov reuters
Miriam González

Miriam González

Kiev

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El objetivo común de Ucrania y Estados Unidos a corto plazo es involucrar a Rusia en negociaciones serias. A largo plazo, en el país invadido comprenden que la ausencia de hostilidades no conducirá al fin total de los riesgos. El director de la inteligencia militar ... de Kiev, Kirilo Budánov, es claro sobre este asunto: «Es poco probable que en los próximos años tengamos una vida absolutamente pacífica y libre de amenazas...«. La sociedad tiene que aprender a vivir con eso, aconseja el jefe de los espías ucranianos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app