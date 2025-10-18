Suscribete a
Rusia celebra con perfil bajo que Trump niegue a Zelenski los misiles Tomahawk

El dilema sobre el envío de armas no generaba mucha preocupación en Moscú, donde no se esperaba un desenlace desfavorable tras la llamada de Putin al presidente de EE.UU.

Trump se resiste ahora a dar Tomahawks a Zelenski y pide que la guerra «pare donde está»

Trump le pidió a Zelenski que llegara a un acuerdo con Rusia, frustrando las esperanzas de Kiev de obtener los anhelados misiles Tomahawk
Trump le pidió a Zelenski que llegara a un acuerdo con Rusia, frustrando las esperanzas de Kiev de obtener los anhelados misiles Tomahawk
Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los diarios rusos han dedicado un espacio relativamente pequeño para la reunión entre los líderes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Estados Unidos, Donald Trump. En muchas cabeceras, las noticias relacionadas con el encuentro compitieron con otras como la opinión europea del encuentro Trump-Putin en Budapest ... ; el porqué hay más osos que antes en la región de Moscú; el ataque ucraniano contra la fábrica de Sterlitamak; entre otros hechos del día. Uno de los que sí le he dado importancia ha sido el 'Komsomolskaya Pravda', que ha dedicado artículos al resultado de la reunión, al atuendo de Zelenski y a un análisis en que se le tilda de estúpido.

