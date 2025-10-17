Suscribete a
Trump se resiste a enviar Tomahawks pese a la presión de Zelenski

El presidente ucraniano, en su tercera visita a la Casa Blanca, pide «forzar» a Putin a negociar

El líder de EE.UU. espera que se pueda «terminar la guerra» sin tener que pensar en los esperados misiles

Zelenski busca sellar su buena sintonía con Trump para conseguir los misiles Tomahawk

Zelenski, reunido con Trump en la Casa Blanca Reuters
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

«Esta es la número nueve», dijo Donald Trump, con cierta satisfacción, este viernes desde la Sala del Gabinete de la Casa Blanca. Estaba rodeado por miembros destacados de su Gobierno. Tenía enfrente al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, una vez más de ... visita en Washington. Se refería, claro, a la guerra entre Rusia y Ucrania, la novena, en la propia cuenta del presidente de EE.UU., a la que va a poner fin desde su regreso al poder el pasado enero.

