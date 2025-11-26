Suscribete a
Ucrania y Europa deben participar en las negociaciones de paz, defiende Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea advierte sobre los peligros de ceder ante las imposiciones de Moscú en el tablero geopolítico

Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participó ayer en un debate en la Eurocámara en el que si bien se felicitó por la apertura de una posible solución negociada a la guerra, volvió a insistir en que Ucrania y los ... países de la UE deben sentarse a la mesa para cualquier decisión. «Nada de Ucrania sin Ucrania, nada de Europa sin Europa, nada de la OTAN sin la OTAN», afirmó.

