Ucrania y Europa deben participar en las negociaciones de paz, defiende Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participó ayer en un debate en la Eurocámara en el que si bien se felicitó por la apertura de una posible solución negociada a la guerra, volvió a insistir en que Ucrania y los ... países de la UE deben sentarse a la mesa para cualquier decisión. «Nada de Ucrania sin Ucrania, nada de Europa sin Europa, nada de la OTAN sin la OTAN», afirmó.

Según Von der Leyen, ni la modificación de fronteras por la fuerza ni las limitaciones a la capacidad de defensa de Ucrania son aceptables para los europeos.«Si hoy legitimamos y formalizamos el debilitamiento de las fronteras, abriremos la puerta a más guerras mañana, y no podemos permitir que esto suceda». Además, «Ucrania necesita garantías de seguridad sólidas, a largo plazo y creíbles como parte de un paquete más amplio para disuadir y disuadir cualquier ataque futuro de Rusia. Y es igualmente evidente que cualquier acuerdo de paz debe garantizar la seguridad europea a largo plazo».

La gran mayoría de los oradores que quisieron participar en el debate respaldaron la posición que han mantenido tanto Von der leyen como el presidente del Consejo, el portugués António Costa.

Sin embargo, no desveló cuales serán los próximos pasos en el delicado asunto de la utilización de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Aunque el comisario de Economía, Valdos Dombrovskis, dijo que los intereses que generan esos fondos ya están siendo usados para ayudar a Ucrania, Von der Leyen no aclaró cuando presentará un texto legal para utilizar el grueso de los activos soberanos rusos para respaldar un préstamo a Ucrania se topó con una férrea oposición en una cumbre celebrada el mes pasado por parte de Bart De Wever, primer ministro de Bélgica, donde se encuentra el dinero. En todo caso, la presidenta insistió en que la UE sostendrá a Ucrania pero también dijo que «no concibo ningún escenario en el que los contribuyentes europeos paguen solos la factura».