Ucrania subraya los avances de las negociaciones en Ginebra, aunque quedan cuestiones por resolver

Funcionarios estadounidenses y ucranianos están concretando una eventual reunión entre Trump y Zelenski en Washington para discutir el nuevo texto de paz

Cesión territorial, límite de tropas y adhesión a la OTAN: las diferencias de los planes de paz para Ucrania de Trump y Europa, una a una

David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, analiza la designación del cartel de los Soles como grupo terrorista: «Aumenta la presión sobre Maduro»

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio efe
Miriam González

Kiev

El presidente Zelenski tendrá este lunes sobre en su despacho el documento confeccionado en Suiza entre el equipo ucraniano y el estadounidense. «Espero recibir esta tarde un informe completo sobre el progreso de las negociaciones en Ginebra y los puntos clave de los socios», ... manifestó el mandatario en sus redes sociales. «Basándonos en los resultados de los informes, determinaremos los próximos pasos y el calendario», destacó. Zelenski no ha aportado por el momento demasiados detalles sobre la nueva ronda de contactos con Estados Unidos. Sin embargo, insta a que las decisiones que se tomen entre los aliados traigan una paz duradera como objetivo final.

