Rusia responde con bombardeos masivos a la infraestructura energética de Ucrania a la exigencia de «una desescalada» de Kiev y Washington

Los ataques interrumpen por primera vez toda la energía externa en la central nuclear de Zaporiyia y causan cortes de calefacción y luz, mientras los delegados estadounidenses y ucranianos afrontan el tercer día de conversaciones en Florida

Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante un ataque a gran escala de Rusia en Ucrania

Unos bomberos tratan de extinguir el fuego desatado tras un ataque ruso en la región de Dnipropetrovsk
Unos bomberos tratan de extinguir el fuego desatado tras un ataque ruso en la región de Dnipropetrovsk Efe
Miriam González

Kiev

Las explosiones retumbaron en la capital de Ucrania minutos después de conocerse el resultado de la última reunión celebrada este viernes entre las delegaciones Kiev y Washington. El esfuerzo diplomático continuará este sábado mientras una eventual tregua sigue distante y la guerra no cesa.

