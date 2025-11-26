Suscribete a
Desolación en Kiev por la sintonía del enviado de Trump con Rusia

El líder norteamericano mantiene tras la filtración el apoyo a su amigo, que visitará a Putin la semana que viene

El negociador jefe de EE.UU. asumió las exigencias de Rusia y asesoró a Moscú sobre cómo convencer a Trump

Ucrania y Rusia intercambian bombardeos mortales mientras se discute el plan de paz

Miriam González

Kiev

Ucrania encaja otra decepción tras revelarse que el enviado estadounidense asesoró a representantes rusos sobre cómo lidiar con Trump. Steve Witkoff, el emisario de la Casa Blanca para Rusia, ya había sido objeto de críticas en el país invadido por declaraciones consideradas alineadas ... con la narrativa del Kremlin.

