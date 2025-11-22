Suscribete a
ABC Premium

«El plan de Trump es lo mismo que pedirle a EE.UU. que ceda Alaska»

En la capital de Donetsk, región que sería entregada a Rusia según la propuesta de paz de la Casa Blanca, rechazan perder su soberanía

«No se puede negociar con bárbaros», advierten sus vecinos a solo 20 kilómetros del frente

La UE se niega a quedarse otra vez fuera de las negociaciones sobre la paz en Ucrania

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Los ucranianos resisten la ofensiva rusa cerca de Pokrovsk
Los ucranianos resisten la ofensiva rusa cerca de Pokrovsk REUTERS
Miriam González

Miriam González

Kramatorsk (Ucrania)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los generadores retumban y las alarmas cesan por falta de luz. Por delante quedan varias horas de apagón y una potente explosión hace saltar las alarmas de los coches. En la puerta de su negocio está Oleksii Brizhuk aprovechando el débil sol de noviembre. ... Este empresario de Kramatorsk, como todos los ucranianos, está bien enterado de los 28 puntos incluidos en el plan de paz elaborado por Estados Unidos. Pero hay uno de ellos que le afecta especialmente: Trump exige a Zelenski que entregue su ciudad natal al país que trajo la muerte y destrucción a Ucrania. Oleksii piensa durante varios segundos antes de contestar; su mirada delata una zozobra profunda. «No va a funcionar. No se puede negociar con bárbaros. Ellos han destruidos nuestras ciudades, han matado a niños. a personas civiles. Queremos una paz, pero debe ser justa. Si entregamos el Dombás, va a ser una catástrofe», apunta con un tono bajo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app