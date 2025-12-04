Suscribete a
ABC Premium

La marcha global por el Nobel de la Paz y la libertad que no podrá celebrarse en Venezuela

Este sábado el partido de la líder opositora María Corina Machado ha convocado concentraciones en más de un centenar de ciudades, en 24 países, como antesala a la entrega del galardón en Oslo

'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece delatar a espías y políticos infiltrados

María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, durante su último acto público un día antes de la investidura de Nicolás Maduro
María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, durante su último acto público un día antes de la investidura de Nicolás Maduro efe
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A pocos días de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz en Oslo, el próximo día 10 de diciembre, concedido a la líder opositora María Corina Machado, su partido, Vente Venezuela, ha convocado una Marcha por la Paz y la Libertad ... que servirá de antesala a los festejos en Noruega. El acto tendrá lugar en más de un centenar de ciudades en 24 países, entre ellos, España (Madrid, Barcelona, Alicante, Zaragoza y Valencia, son algunas de las 20 localidades españolas que acogerán la marcha).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app