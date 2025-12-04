A pocos días de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz en Oslo, el próximo día 10 de diciembre, concedido a la líder opositora María Corina Machado, su partido, Vente Venezuela, ha convocado una Marcha por la Paz y la Libertad ... que servirá de antesala a los festejos en Noruega. El acto tendrá lugar en más de un centenar de ciudades en 24 países, entre ellos, España (Madrid, Barcelona, Alicante, Zaragoza y Valencia, son algunas de las 20 localidades españolas que acogerán la marcha).

Paradójicamente la celebración de este acto festivo y de reivindicación no podrá realizarse en Venezuela, por la persecución a la que el régimen chavista tiene sometido a los opositores.

El equipo de María Corina, a pesar del acoso, sigue activo desde la clandestinidad, como demuestra este acto que se desarrollará bajo la consigna: 'El Nobel es de los venezolanos en el mundo'. «El galardón también es de una diáspora valiente que sigue alzando la voz en todo el mundo, para que todos sepan que vamos hasta el final», dicen desde la organización.

Los llamamientos a participar se han multiplicado por las redes sociales, donde se ha compartido el mapa de los lugares en los tendrán lugar las concentraciones. «Ese día marchamos para acompañar el premio Nobel de la Paz y recordarle al mundo que la lucha de Venezuela por la libertad sigue viva», han dicho los organizadores del evento.

Sonia Zapata, representante del partido opositor en Noruega, explicó a ABC que a las concentraciones globales del 6 de diciembre se sumará una marcha de antorchas en Oslo el 10 de diciembre, que está organizada por la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana.

Ese día, la capital noruega se convertirá en el punto de referencia para la Venezuela que rechaza al régimen de Maduro: «Vienen muchos venezolanos y presidentes latinoamericanos, entre ellos Daniel Noboa de Ecuador, para acompañar a María Corina, ojalá pueda venir«, dijo Zapata con esperanza. El objetivo es «celebrar el premio, visibilizar la crisis venezolana y fortalecer la lucha por la libertad«.

La líder opositora no está segura de poder viajar a Oslo para recibir el galardón antes del próximo 10 de diciembre, pues su seguridad está «comprometida», según admitió la propia Machado en una entrevista al diario noruego 'Dagens Naeringsliv'.

El líder del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público 'NRK', que se trata de «un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio», por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

A la ceremonia de la próxima semana, que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo, acudirán cerca de 1.000 invitados, incluyendo a la familia Real de Noruega, miembros del Gobierno y del Parlamento, del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.