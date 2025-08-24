Maduro excarcela a trece presos políticos

Trece familias venezolanas volvieron a reunirse tras la excarcelación de presos políticos ordenada por el régimen de Nicolás Maduro en la madrugada del domingo, en un contexto marcado por la presión internacional y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

La noticia ... fue anunciada por Henrique Capriles a través de las redes sociales. «Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos», afirmó el excandidato presidencial y actual diputado. «Que a nadie le quede dudas: vamos a seguir luchando por un país donde nadie esté tras las rejas por su forma de pensar. Siempre hemos dicho y lo mantenemos: hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político».

Entre los beneficiados con libertad plena figuran el exdiputado Américo De Grazia —también ciudadano italiano—, Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo y Gorka Carnevalli. Otros, como Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso, recibieron casa por cárcel. Noticia Relacionada Leopoldo López: «Maduro no solo colabora con el Cártel de los Soles: es su líder» Susana Gaviña El opositor señala el «nerviosismo» del régimen ante el envío de barcos de EE.UU. frente a Venezuela Guanipa celebró en redes sociales la medida como «la libertad de hermanos de vida» y reconoció que el año ha estado marcado por el dolor. «Hoy hemos logrado un pequeño avance en la difícil tarea de alcanzar la libertad de todos los presos políticos. No puede haber libertad en un país mientras exista la terrible figura de los presos de conciencia. Ser familiar de un preso político es otra forma de estar encarcelado». En mayo pasado, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó sobre el deterioro de salud de De Grazia, detenido desde agosto de 2024, diagnosticado con una infección pulmonar causada por un hongo, además de otras complicaciones. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela aún hay 815 presos políticos, entre ellos cuatro adolescentes y 89 extranjeros o con doble nacionalidad. El régimen de Nicolás Maduro insiste en que en el país no existen presos de conciencia y que quienes permanecen detenidos lo están por la comisión de delitos comunes.

