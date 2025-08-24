Suscribete a
Maduro excarcela a trece presos políticos

Entre los beneficiados están el exdiputado Américo De Grazia y el legislador Tomás Guanipa

Maduro hace un llamamiento y ofrece armas a civiles en respuesta a la ofensiva militar de EE.UU.

El exdiputado Américo De Grazia junto a Tomás Guanipa
Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

Trece familias venezolanas volvieron a reunirse tras la excarcelación de presos políticos ordenada por el régimen de Nicolás Maduro en la madrugada del domingo, en un contexto marcado por la presión internacional y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

La noticia ... fue anunciada por Henrique Capriles a través de las redes sociales. «Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos», afirmó el excandidato presidencial y actual diputado. «Que a nadie le quede dudas: vamos a seguir luchando por un país donde nadie esté tras las rejas por su forma de pensar. Siempre hemos dicho y lo mantenemos: hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político».

