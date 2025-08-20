Suscribete a
Putin avanza en el frente mientras da largas a la cumbre con Zelenski

Moscú toma otras tres localidades ucranianas y Kiev denuncia «ataques masivos»

La cumbre entre Putin y Zelenski, en el aire y sin sede

Los servicios de emergencia ucranianos tratan de sofocar el fuego causado por un bombardeo en la región de Sumy
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el pasado enero, tanto Ucrania como sus socios europeos le han advertido de que Vladímir Putin embarra cualquier esfuerzo diplomático para acabar con la guerra para seguir ganando ventaja en el frente ante un Ejército ... ucraniano desgastado por la guerra. Ahora que el presidente de EE.UU. ha puesto toda la carne en el asador para alcanzar la paz -una cumbre con Putin en Alaska, otra con Volodímir Zelenski y los líderes europeos en la Casa Blanca, impulso de una cumbre inédita entre los presidentes de Rusia y Ucrania-, está por ver hasta dónde aguanta la paciencia del multimillonario neoyorquino. Porque, por ahora, todo indica que Putin juega a lo mismo: gana posiciones en la línea de combate mientras mete palos en la rueda de la celebración de esa cumbre.

