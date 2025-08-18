Zelenski llega a la Casa Blanca para pedir a Trump que imponer la paz a Putin «por la fuerza»

Volodímir Zelenski llegó el domingo por la noche a Washington y se instaló en el hotel Hay-Adams, frente a la Casa Blanca. Allí mantuvo una reunión con el general Keith Kellogg, asesor de Donald Trump para Ucrania, quien le transmitió el plan del ... expresidente: que Kiev ceda el Donbás y Crimea a Rusia a cambio de una garantía de protección permanente de Estados Unidos.

En paralelo, a la capital estadounidense también llegaron representantes europeos, entre ellos la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, y el presidente francés Emmanuel Macron, invitados por Trump para dar respaldo a este nuevo formato de diálogo.

Primero llegarán a la Casa Blanca los mandatarios extranjeros. Después Trump en persona recibirá Zelenski a la puerta del Ala Oeste a las 19:00 hora de Madrid. Tras una primera reunión bilateral, los dos participarán en una cumbre conjunta con todos los representantes extranjeros, incluidas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario General de la OTAN Mark Rutte, a las 20:15 hora española.

La magnitud de la cita, con varios jefes de gobierno presentes, obligó a trasladar las reuniones de trabajo a la residencia principal de la Casa Blanca, donde Trump concentra ahora sus encuentros más delicados de política internacional.

Zelenski no pasó la noche en la casa Blair, que es donde suelen ser invitados, jefes de gobierno y dignatarios extranjeros.

En una imagen difundida por el ucraniano en X, se le ve de nuevo con su uniforme táctico negro, al frente de la delegación ucraniana, frente a Kellogg y otros asesores republicanos. Según Zelenski, el encuentro sirvió para «acercar posiciones» y discutir tanto la situación en el frente como la vía diplomática hacia la paz.

El presidente ucraniano recalcó que «cuando se discute la paz para un país de Europa, se discute la paz para toda Europa» y afirmó que Rusia solo puede ser forzada a negociar «por la fuerza», algo que, en sus palabras, Trump posee.

Recordó además que la noche de su llegada hubo nuevos ataques rusos contra ciudades ucranianas, en los que murieron civiles, incluidos dos niños.