Suscribete a
ABC Premium

Zelenski llega a la Casa Blanca para pedir a Trump que imponer la paz a Putin «por la fuerza»

El general Keith Kellogg, asesor de la Casa Blanca, se ha reunido con el mandatario ucraniano y le ha resumido las exigencias de Putin

Ucrania se la juega en una cita explosiva entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca

Zelenski se reunió con el general Keith Kellogg, asesor de Donald Trump para Ucrania
Zelenski se reunió con el general Keith Kellogg, asesor de Donald Trump para Ucrania ABC
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Volodímir Zelenski llegó el domingo por la noche a Washington y se instaló en el hotel Hay-Adams, frente a la Casa Blanca. Allí mantuvo una reunión con el general Keith Kellogg, asesor de Donald Trump para Ucrania, quien le transmitió el plan del ... expresidente: que Kiev ceda el Donbás y Crimea a Rusia a cambio de una garantía de protección permanente de Estados Unidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app