Rusia intensifica los ataques contra Ucrania mientras Washington presiona a Kiev para ceder territorios

Las alarmas no cesan en Ucrania. Los drones kamikaze lanzados por Rusia imponen un desvelo tétrico. Los ataques contras las ciudades del país se han incrementado en el último mes. No importa si el frente está a 20 kilómetros o 700. Los vecinos de ... Kramatorsk se despertaron a las tres de la madrugada con el sonido de las explosiones. Y, a plena luz del día, varias sacudidas dejaron a parte de la capital administrativa de Donetsk sin luz eléctrica. Durante las últimas 24 horas, tres civiles murieron y otros siete resultaron heridos en esta provincia parcialmente ocupada por Rusia desde 20214. En la región de Kiev, también durante el ataque nocturno de cada jornada, los restos de un vehículo aéreo no tripulado ruso calcinaron un complejo hotelero. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar.

La segunda mayor ciudad de Ucrania, Járkov, cercana a frontera rusa, fue bombardeada con trece drones provocando una decena de heridos. Y el gobernador de Jersón, al sur de Ucrania, informó de que las fuerzas invasoras golpearon una de las principales infraestructuras energéticas. «Los rusos han vuelto a violar cínicamente los acuerdos y llevan más de un día atacando masivamente una de las empresas clave de nuestra infraestructura energética», denunció Oleksandr Prokudin. El último ataque ruso hasta el momento se produjo este miércoles por la mañana en la ciudad de Marhanets, en la región de Dnipropetrovsk. Allí, un dron enemigo golpeó un autobús asesinando a nueve civiles e hiriendo a otras 42 personas. El presidente Zelenski reiteró este miércoles su oferta de un alto el fuego en los bombardeos contra los civiles y las infraestructuras. Este era el objetivo principal de Ucrania en la reunión prevista en Londres. Pero, a última hora, los representantes de Estados Unidos decidieron no acudir. El principal motivo fue la negativa de Ucrania de reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y el control 'de facto', aunque no oficial, sobre las otras cuatro provincias ucranianas parcialmente ocupadas por Moscú. EE.UU. también retiró de la mesa la adhesión de Ucrania a la OTAN. Según el medio digital estadounidense Axios, estas eran las exigencias de la Administración a Ucrania en lo que denominó su «propuesta final». Zelenski la rechazó. Noticia Relacionada Zelenski busca un «alto el fuego incondicional» en la cumbre de Londres sobre Ucrania Miriam González | Kiev Siguiendo el plan de EE.UU., Kiev quiere consensuar con sus aliados europeos una propuesta de paz para presentársela a Rusia Pocas horas de conocerse la noticia de la implosión de la cumbre de Londres, el presidente ucraniano advirtió de que la retirada de Washington del proceso de paz «no es una buena señal». Zelenski enfatizó que «este es un momento muy peligroso. Esperamos de verdad que el presidente Trump apoye a Ucrania y presione a Rusia«, manifestó. La delegación ucraniana, compuesta por el jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, y el titular de Defensa, Rustem Umerov, se trasladó a Londres a pesar de la ausencia de los funcionarios estadounidenses. «A pesar de todo, seguimos trabajando por la paz», dijo Yermak en sus redes sociales.

