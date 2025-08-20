Suscribete a
Letonia pide a la OTAN reforzar su frontera oriental al concebir a Rusia como una amenaza

Latvia cree que la recontrucción y la ampliación de la franja fronteriza de 12 a 42 metros hará frenar a cualquier posible agresor portencial

Militares de la OTAN en una misión en Latvia, Letonia, el pasado 14 de agosto EFE
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, está presionando a los socios de la OTAN para que se fortalezca más rápido la frontera exterior oriental de su país con Rusia y Bielorrusia. «En vista de lo que está sucediendo en Ucrania, debemos estar preparados ... para todos los escenarios en los próximos años», ha afirmado Rinkevics durante una visita a la frontera cerca de Zaborje.

