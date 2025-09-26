Suscribete a
Procesan en Argentina al dueño del laboratorio que produjo el fentanilo mortal

La causa confirma con certeza una veintena de casos, se investiga un total de 124 posibles muertes por contaminación

Tragedia sanitaria en Argentina por fentanilo contaminado: casi 70 muertos y un bebé en estado crítico

Familiares de las 54 víctimas mortales por fentanilo contaminado en Argentina salen a la calle a exigir «Justicia»

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Este jueves las familias de las víctimas mortales del fentanilo contaminado en Argentina han tenido al menos una pequeña victoria en los tribunales. Tras largos meses de denunciar, casi sin ser escuchados por las autoridades, que sus padres, madres, hijos y amigos habían fallecido ... debido a una falla sanitaria sin precedentes, la Justicia ha tomado finalmente la decisión de procesar y enviar a prisión preventiva a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

