Otros presidentes condenados que hundieron a la derecha tradicional francesa

La gran familia conservadora que fundó el Régimen francés, la V República, bajo el liderazgo del general Charles de Gaulle, entre 1958 y 1962, fue uno de los pilares de la vida política nacional durante varias décadas, para terminar siendo víctima de las ... corruptelas de presidentes y primeros ministros.

Jacques Chirac (1932-2019) fue uno de los líderes históricos del conservadurismo francés, alcalde de París entre 1977 y 1995 y presidente entre 1995 y 2007. Cuatro años después del fin de su mandato, pudo ser juzgado por los delitos cometidos durante su carrera política, como alcalde de París y jefe de Estado, entre ellos el de malversación de fondos públicos –la alcaldía de París pagaba la carrera y amistades política de Chirac, con cargo a la fiscalidad municipal–, apropiación indebida de fondos públicos –el dinero municipal pagaba la vida personal del alcalde y futuro presidente–, y abuso de confianza –el alcalde y presidente abusaban de la «credulidad» de los contribuyentes, cuyos impuestos eran desviados personales o políticos–.

Tras medio siglo corto de carrera política, siempre al frente del conservadurismo nacional, Chirac fue condenado a dos años de cárcel el 2011. La edad (80 años) y la mala salud lo salvaron de la trena. Quedaba la leyenda de un mandatario que contribuyó a destruir la credibilidad de la política de derechas entre el electorado conservador, que comenzó a girar hacia la extrema derecha de Marine Le Pen.

Nicolas Sarkozy fue ministro de Chirac durante la presidencia de este y jefe de Estado entre 2007 y 2012. Dejando al margen un rosario de escándalos 'sentimentales', con una periodista famosa y dos esposas sucesivas –antes de conocer a Carla Bruni–, el expresidente ha estado y sigue estando envuelto en laberínticos escándalos, como el de dejar hacer o participar en el Elíseo en la producción de sondeos e informaciones políticas falsas; la financiación ilegal de una campaña presidencial, con el 'apoyo' de Gadafi; el soborno de testigos en un proceso jurídico con muchas ramificaciones;participación en una red que pudo facilitar negocios sustanciales a amigos o cómplices de Vladímir Putin...

Los líos amorosos y la conversión del Elíseo en una suerte de oficina de producción de falsedades, al servicio del presidente, causaron estragos en el electorado conservador.

François Fillon, primer ministro de Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2012, se convirtió en la gran esperanza de las derechas francesas entre 2015 y 2017, cuando se cotizó como 'ganador seguro' de la elección presidencial de 2017. Meses antes de la primera vuelta se descubrió que Fillon llevaba años pagando a su esposa e hijos un 'salario' con dinero público.

El último gran líder de las derechas herederas de Charles de Gaulle se hundió de manera grotesca: era imposible ocultar que llevaba años 'chupando del bote' del dinero público, para pagar una sustanciosa renta a su familia…

En 1997, Chirac estaba al frente del primer partido de Francia, contando con el apoyo de 134 diputados. Casi 30 años después, Los Republicanos (LR, derecha tradicional) apenas tiene 47 diputados, es un partido minoritario, frente a una Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, que tiene 125 diputados y se ha convertido en el primer partido de Francia.

El hundimiento de la derecha tradicional y la ascensión de la extrema derecha tienen muchos otros motivos. Pero las corruptelas y corrupción de Chirac, Sarkozy y Fillon han contribuido a consolidar al partido de Le Pen como el primer partido de Francia.