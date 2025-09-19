Los Macron, una pareja bajo el foco de la conspiración

El presidente francés, Emmanuel Macron, besa a su esposa Brigitte Trogneux durante la ceremonia de entrega del poder en París, en 2017

Las historias de amor entre Emmanuel Macron (47 años) y su esposa, Brigitte (Brigitte Trogneux, de soltera) (72 años), llevan sufriendo 23 años de escándalos sexuales, que ambos han soportado con el estoicismo de una pareja de católicos practicantes, víctimas del comercio de suciedades a través de las redes sociales.

Brigitte era profesora en un instituto católico, en Amiens, cuando conoció a un alumno que podía ser su hijo, durante el curso de teatro estudiantil.

Brigitte estaba casada con un banquero de provincias y era madre de tres hijos. Pero se dejó seducir por el más brillante de sus alumnos, que no tardó en conducirla a un apasionado lecho amoroso.

La revelación de la historia de amor entre una profesora católica, esposa de un banquero, en una capital de provincias, se convirtió en un escándalo «convencional». La moral tradicional y sus portavoces más «enérgicos», en una coqueta ciudad de provincias, lanzaron contra la pareja los anatemas más expeditivos.

Ella terminó divorciándose. Él encontró trabajo como banquero de negocios en el consorcio financiero de la familia Rothschild. Emmanuel y Brigitte abandonaron Amiens para instalarse en París, donde comenzó su «segunda» historia de amor, muy «radical».

El adulterio entre un profesional de la finanza (dando consejos a importantes grupos audiovisuales españoles) y una profesora de latín encajaba bien en las altas esferas del poder político, donde Emmanuel no tardó en integrarse. En el Elíseo donde Macron fue consejero financiero, el presidente Hollande tenía una tórrida historia de amor, con su segunda esposa. Y Manuel Valls, primer ministro de Hollande, vivía su segunda o tercera historia de amor y adulterios.

Esta «segunda» historia de amor se «tropezó» pronto con un escándalo de nuevo cuño con mucho futuro. Brigitte podía ser la madre o la abuela de toda la élite política nacional. Y eso chocaba. La pareja decidió contraer matrimonio. Comenzaron a publicarse las primeras «denuncias» de una esposa de ambigua identidad sexual.

Durante la campaña de las primeras elecciones presidenciales en las que participó Macron, el candidato finalmente victorioso tuvo que intervenir en varias ocasiones para desmentir el rosario de infundios sexuales.

Comenzaba la «tercera» historia de amor entre Emmanuel y Brigitte. El nuevo presidente hizo entrar en el Elíseo a los tres hijos de su esposa, divorciada, transformándolos en hermanos del alma y cómplices muy íntimos.

Los hijos de Brigitte, fruto de su primer matrimonio, se transformaron en amigos íntimos del segundo esposo de su madre. Y juntos pasaron muchas vacaciones, en las playas del Norte de Francia, en el Elíseo y en las residencias veraniegas del jefe del Estado. Fueron años de complicidad familiar muy profunda.

Intimidad y política

Hasta que estalló la «cuarta» historia de amor entre Emmanuel y Brigitte, el verano pasado, cuando decidieron perseguir judicialmente a Candace Owens una «comentarista política» bien conocida por sus afirmaciones antisemitas, «conspiracionistas» y «transfóbicas», próxima políticamente a Donald Trump y defensora de la invasión colonial lanzada por Vladímir Putin contra Ucrania.

Las «revelaciones» sobre la sexualidad de una señora de «cierta edad» con un alumno, la sexualidad de la esposa de un presidente en graves apuros políticos, la sexualidad de una señora jubilada perseguida por los más sucios rumores, terminaron afectando a la intimidad de la pareja, en plena crisis política nacional.

Alejándose del resto de la familia, para no mancillar las más profundas relaciones íntimas, los Macron, unidos, como siempre, se embarcaron en un proceso judicial, sin precedentes, confirmando «otra» historia de amor, culminación y «síntesis» de 23 años de una vida de amor y complicidad. Sin duda, solo hay una historia de amor entre Macron y su esposa. Pero sus distintos capítulos también «ilustran» las metamorfosis más miserables de la información íntima y política, al más alto nivel público, internacional.