El poder discreto y desmedido de Melania Trump

Ha roto moldes: no necesita dejarse ver en público. Con una sola carta a Putin fue capaz de encender las alarmas en Moscú y de llenar de regocijo la capital de Ucrania. Incluso Erdogan le pide ayuda

La novia de Epstein blinda a Trump y desvincula su figura del círculo íntimo del millonario

Su voz, cuando habla, se escucha. Su consejo, cuando lo ofrece, pesa
Su voz, cuando habla, se escucha. Su consejo, cuando lo ofrece, pesa
David Alandete

Corresponsal en Washington

En la Casa Blanca de Donald Trump, donde todo parece girar en torno a frases altisonantes y golpes de efecto, Melania Trump ha elegido otro camino: el silencio. Pero el suyo es un silencio cargado de gestos políticos que, poco a poco, han ido ... marcando contra todo pronóstico la agenda internacional.

