Trump entregó a Putin una carta de Melania sobre el secuestro de niños en la guerra de Ucrania

Desde la llegada de su marido a la Casa Blanca en 2016, la primera dama ha buscado impulsar causas infantiles, como el 'bullying'

Trump da la espalda a Ucrania y apoya la exigencia de más cesiones territoriales a Putin para alcanzar la paz

Melania Trump saluda a Vladímir Putin en un encuentro del G20 en 2017.
Melania Trump saluda a Vladímir Putin en un encuentro del G20 en 2017. abc
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El presidente de EE.UU., Donald Trump, entregó una carta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, escrita por la primera dama, Melania Trump, sobre los efectos devastadores de la guerra de Ucrania en los niños.

La entrega en mano de la misiva, revelada por ... Reuters, se produjo durante el encuentro entre ambos líderes en la cumbre celebrada en Anchorage (Alaska) el pasado viernes, en la que Trump agasajó a Putin con alfombra roja y declaraciones amistosas, pero en la que el presidente de EE.UU. no consiguió ninguna cesión del dictador ruso y, al contrario, apuntó a inclinarse hacia sus posiciones.

