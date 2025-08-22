Suscribete a
Draghi sacude Europa: «La UE ha evaporado la ilusión de contar en el mundo, es un actor marginal y espectador»

El ex primer ministro italiano critica la irrelevancia de Bruselas en los grandes conflictos y reclama una transformación política de la Unión

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Mario Draghi volvió a escena con la contundencia que le caracteriza. El ex primer ministro italiano y antiguo presidente del Banco Central Europeo eligió el tradicional mitin de Rimini para pronunciar un discurso que habrá supuesto un jarro de agua fría en algunas cancillerías ... europeas: la Unión Europea -afirmó- se ha convertido en un actor «marginal» y «espectador» en el tablero internacional, incapaz de defender sus propios intereses estratégicos.

