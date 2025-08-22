Suscribete a
La novia de Epstein blinda a Trump y desvincula su figura del círculo íntimo del millonario

En las transcripciones publicadas por el Departamento de Justicia, Maxwell insiste en que «nunca presenció nada inapropiado» del presidente y subraya que los Clinton eran sus amigos, no los de Epstein, en medio de la presión política que forzó a la Casa Blanca a difundir los documentos

Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein
David Alandete

Corresponsal en Washington

El Departamento de Justicia publicó este viernes horas de grabaciones y cientos de páginas de entrevistas con Ghislaine Maxwell, la única persona condenada por su papel en los abusos de Jeffrey Epstein. La reunión, dirigida por el vicefiscal general Todd Blanche en una prisión federal ... de Florida, permitió a Maxwell hablar bajo un acuerdo de inmunidad limitada. Sus abogados también han buscado un indulto, ya que ella está condenada a 20 años de prisión federal por tráfico sexual de una menor y transporte de una menor con fines de actividad sexual delictiva.

