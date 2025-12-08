Suscribete a
La ONU alerta de que las desapariciones se han vuelto «sistemáticas» en México

Los datos oficiales recogen que hay unas 134.000 personas en paradero desconocido, pero las asociaciones de búsqueda de desaparecidos denuncian que son muchas más

Desaparecidos en México, «una tragedia de lesa humanidad»

Fotografía de archivo del 10 de enero de 2024 que muestra a familiares de personas desaparecidas durante una manifestación en Acapulco
Fotografía de archivo del 10 de enero de 2024 que muestra a familiares de personas desaparecidas durante una manifestación en Acapulco efe
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Uno de los puntos más cuestionables de la política de seguridad de Claudia Sheinbaum en México es el auge en las cifras de desaparecidos, situación que el pasado octubre motivó una mención del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las ... Naciones Unidas (ONU). Concretamente, la entidad ha señalado que en México se ha vuelto «sistemática» la desaparición de personas. Según los datos oficiales, en el país están desaparecidas aproximadamente 134.000 personas.

