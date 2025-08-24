Suscribete a
El Mayo Zambada, el rey del narco que claudicó ante EE.UU.

El fundador del cártel de Sinaloa se declarará este lunes culpable de dos cargos en una corte de Nueva York

Ismael 'El Mayo' Zambada: el último narcocorrido del traficante más peligroso

Ismael 'el Mayo' Zambada, que consiguió esquivar la justicia durante décadas, fue entregado por los hijos del Chapo
Susana Gaviña

Madrid

Este lunes será un día histórico para el narcotráfico en México. El hombre que construyó y ha liderado durante décadas uno de los cárteles más poderosos y sangrientos del mundo –actualmente opera en casi medio centenar de países– se declarará culpable en una corte de ... Nueva York. Se trata de Ismael 'el Mayo' Zambada, de 77 años, detenido en suelo estadounidense el 25 de julio de 2024 tras haber sido emboscado en México por los hijos de quien fue su socio durante años, Joaquín 'el Chapo' Guzmán, quien actualmente cumple cadena perpetua en la cárcel conocida como 'El Alcatraz de las Rocosas'.

