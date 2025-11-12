Suscribete a
Feijóo, a Sánchez: «Usted lleva tres años sin Presupuestos y ni siquiera contesta»

Netanyahu pierde a su jefe negociador a las puertas de la segunda fase del acuerdo en Gaza

Ron Dermer pone fin a su etapa como ministro marcada por la gestión de la amenaza nuclear iraní y la liberación de rehenes israelíes tras el ataque del 7 de octubre

El ministro de Defensa israelí quiere cerrar la Radio del Ejército por sus críticas durante la guerra en Gaza

Ron Dermer en la Knéset, el parlamento israelí, en una foto de archivo
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Después de dos extensiones, Ron Dermer presentó a Benjamin Netanyahu su dimisión como ministro de Asuntos Estratégicos. El diplomático dirigió una carta al primer ministro para decirle que «he trabajado junto a ti para afrontar los desafíos del ataque del 7 de octubre ... y la guerra de dos años en siete frentes. Siento que mi etapa ministerial ha concluido y es el momento de dar paso a otra persona».

