Suscribete a
ABC Premium

Al menos 200 milicianos de Hamás, atrapados en sus túneles bajo control de Israel

La presencia de los militantes bajo tierra, que han matado a tres soldados israelíes, amenaza con hacer fracasar el alto el fuego

La guerra subterránea que le espera a Israel tras tomar Gaza

Al menos 200 milicianos de Hamás, atrapados en sus túneles bajo control de Israel
Carlota Pérez

Carlota Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al menos 200 combatientes de Hamás están encerrados en sus propias trampas, enterrados bajo tierra en los túneles que el grupo tiene construidos por toda la Franja.

Funcionarios israelíes y árabes han estimado en la última semana que hay entre 200 y 300 hombres ... atrapados en las profundidades. Algunos podrían haber muerto ya de inanición, según estos mismos funcionarios, citados por 'The Wall Street Journal', debido a la escasez de alimentos y de agua.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app