Trump pide por carta al presidente de Israel que indulte preventivamente a Netanyahu

Durante su visita al país en octubre el presidente de Estados Unidos ya solicitó a Herzog en público el perdón para el primer ministro

Al Sharaa, de combatir a las tropas de EE.UU. a la alfombra roja en la Casa Blanca

Trump junto a Netanyhau en el Parlamento israelí, a principios de octubre
David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump ha pedido formalmente al presidente de Israel, Isaac Herzog, que conceda un perdón total al primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción en tres causas judiciales. En una carta enviada desde la Casa Blanca y recibida esta mañana en Jerusalén, el ... presidente estadounidense afirma que la absolución del líder israelí sería el paso definitivo para consolidar la paz alcanzada en Oriente Próximo.

