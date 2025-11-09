Suscribete a
Israel confirma que los restos entregados por Hamás pertenecen a Hadar Goldin, el soldado muerto en Gaza en 2014

El joven falleció el 1 de agosto de 2014 durante una misión de reconocimiento con su unidad

Manifestantes con fotos de Hadar Goldin
Manifestantes con fotos de Hadar Goldin EFE

AFP

Israel ha recibido este domingo un cadáver que, de acuerdo con Hamás, corresponde al soldado israelí Hadar Goldin, fallecido en la Franja de Gaza en 2014. Así lo ha anunciado a última de la mañana el Ejército del Estado judío.

El ataúd, ... entregado por la Cruz Roja al Ejército israelí y al Shin Bet -el servicio de seguridad interior-, ha sido trasladado a Israel, en concreto, al Instituto Nacional de Medicina Forense para llevar a cabo la identificación, según ha indicado la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

