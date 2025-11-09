Israel confirma que los restos entregados por Hamás pertenecen a Hadar Goldin, el soldado muerto en Gaza en 2014

Israel ha recibido este domingo un cadáver que, de acuerdo con Hamás, corresponde al soldado israelí Hadar Goldin, fallecido en la Franja de Gaza en 2014. Así lo ha anunciado a última de la mañana el Ejército del Estado judío.

El ataúd, ... entregado por la Cruz Roja al Ejército israelí y al Shin Bet -el servicio de seguridad interior-, ha sido trasladado a Israel, en concreto, al Instituto Nacional de Medicina Forense para llevar a cabo la identificación, según ha indicado la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

De confirmarse su identidad, este cuerpo sería el número 24 perteneciente a un rehén entregado por Hamás de los 28 que se comprometió a devolver en el marco del acuerdo de alto al fuego en Gaza. Noticia Relacionada Israel confirma la recepción del cuerpo de un rehén de manos de Hamás este viernes El grupo terrorista reitera que los trabajos continúan para completar este proceso, con seis cuerpos de rehenes aún en la Franja de Gaza El brazo armado de Hamás había anunciado el domingo por la mañana que devolvería el cadáver. «Las Brigadas Ezedin al Qasam entregarán el cuerpo del oficial Hadar Goldin, que fue encontrado ayer en un túnel de la ciudad de Rafah», ha escrito el grupo armado en un comunicado publicado en Telegram. El militar murió el 1 de agosto de 2014 durante una misión de reconocimiento con su unidad en un túnel cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, durante una guerra anterior en el territorio palestino.

