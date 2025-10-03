Suscribete a
ABC Premium
Directo
Hamás asegura que no depondrá las armas hasta que no termine la ocupación israelí
Última hora
Sean 'Diddy' Combs, condenado a cuatro años y dos meses de cárcel

Muere a sus 97 años Vera Jarach, la italiana que fue referente de Madres de Plaza de Mayo

Buenos Aires rendirá un homenaje a su lucha y despedirá sus restos este fin de semana

El Gobierno de Milei defiende a capa y espada a su candidato en Buenos Aires , acusado de tener vínculos con el narco

La hija de Jarach, Franca, fue secuestrada durante la dictadura militar
La hija de Jarach, Franca, fue secuestrada durante la dictadura militar AFP
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este viernes en la ciudad de Buenos Aires ha muerto a sus 97 años Vera Jarach, una de las principales referentes de Madres de Plaza de Mayo. La mujer, de origen italiano y luego nacionalizada argentina, dedicó gran parte de su vida a ... la búsqueda de su hija Franca, quien fue secuestrada a sus 18 años por la última dictadura militar que existió en el país –tuvo lugar entre los años 1976 y 1983-. Tras varias investigaciones, se sospecha que la joven fue arrojada al Río de la Plata en uno de los denominados «vuelos de la muerte». Con el paso de los años, Jarach se dedicó al periodismo y a la escritura, actividades que complementó con la incesante tarea de intentar conocer el destino de Franca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app