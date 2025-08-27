Suscribete a
Merz, Macron y Tusk buscan atraer a Moldavia a la UE y alejarla de Rusia

En una visita histórica, apoyan «la seguridad, soberanía y el camino europeo» del país

La presidenta moldava Maia Sandu recibe a los representantes de Polonia, Francia y Alemania en una ceremonia celebrada en Chisnau
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La aparición conjunta a Moldavia de los jefes de gobierno de Alemania, Friedrich Merz; Francia, Emmanuel Macron; y Polonia, Donald Tusk es más que una simple visita diplomática de cortesía. El país, que limita con Ucrania, se ha sentido enormemente amenazado ... por Putin en los últimos años y los tres líderes europeos han acudido a Chisnau en coincidencia con el aniversario de la declaración de independencia por la que Moldavia cortó los lazos con Rusia, el 27 de agosto de 1991. Ese día, el Parlamento moldavo proclamó la independencia del país tras el fallido golpe de Estado en Moscú que aceleró la desintegración del bloque soviético.

